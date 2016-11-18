Суд поместил главу Счетной палаты под круглосуточный домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора САП и избрал в отношении главы Счетной палаты Украины Романа Магуты меру пресечения - круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля. Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Соломенский районный суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и избрал в отношении главы Счетной палаты Украины меру пресечения - круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля", - сообщил он.
По словам Н.Холодницкого, прокуроры САП и детективы НАБ принимают все необходимые меры для скорейшего завершения досудебного следствия, направления производства в суд и возмещения причиненного государству ущерба.