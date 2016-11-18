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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Суд помістив голову Рахункової палати під цілодобовий домашній арешт

Суд помістив голову Рахункової палати під цілодобовий домашній арешт

Київ • УНН

 • 8027 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Солом'янський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора САП та обрав щодо голови Рахункової палати України Романа Магути запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт із носінням електронного засобу контролю. Про це повідомив керівник САП Назар Холодницький на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Солом'янський районний суд задовольнив клопотання прокурора САП та обрав відносно голови Рахункової палати України запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт із носінням електронного засобу контролю", - повідомив він.

Зі слів Н.Холодницького, прокурорами САП та детективами НАБ вживаються всі необхідні заходи для якнайшвидшого завершення досудового слідства, спрямування проваження до суду та відшкодування завданих державі збитків.

Нагадаємо, що Р.Магуту звинувачено у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 364 КК України, внаслідок чого із власності державного органу вибуло майно (квартира) загальною вартістю майже 1,4 млн. гривень станом на 2013 рік.

Генпрокурором Юрієм Луценком було підписано повідомлення про підозру Р. Магути у вчинені злочину.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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