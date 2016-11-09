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Суд Польши признал, что РФ должна заплатить 7,8 млн. злотых за пользование недвижимостью в Варшаве

Суд Польши признал, что РФ должна заплатить 7,8 млн. злотых за пользование недвижимостью в Варшаве

Киев • УНН

 • 8009 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Российская Федерация должна заплатить польской государственной казны более 7,8 млн. злотых за безусловное пользование недвижимостью на ул. Собеского 100 в Варшаве - такой приговор в среду, 9 ноября, вынес Окружной суд в Варшаве, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".

В конце октября варшавский Окружной суд приказал Российской Федерации передать недвижимость польской стороне. Суд указал, что россияне не имеют юридического титула права собственности. В состав недвижимости входят, между прочим, апартаменты, в которых во времена ПНР были отель и резиденция для советских дипломатов. На территорию недвижимости могли войти только уполномоченные лица из СССР, а впоследствии из Российской Федерации.

"Ответчик, то есть Российская Федерация, который был поставлен в известность о сроке рассмотрения дела, не явился в суд ни не занял позиции по этому делу. Не дал ответа на иск. В связи с тем, что ответчик представил свою позицию, суд принимает, что правдивы утверждения истца ", - сказал, обосновывая приговор, судья Яцек Тишка.

Приговор был объявлен в заочном порядке и не вступил в законную силу. Во время его объявления присутствовала представительница Генеральной Прокуратория, юрист Сильвия Хайнрих, представлявшая истцов: казначейство и город Варшаву. Истец требовал более 7,8 млн. злотых за безусловное пользование недвижимостью в 2012-2015 годы.

"Этот приговор, конечно, полезен для государственной казны. Суд принял нашу аргументацию ", - заявила после объявления приговора Сильвия Хайнрих.

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