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Суд Польщі визнав, що РФ має заплатити 7,8 млн злотих за користування нерухомістю у Варшаві

Суд Польщі визнав, що РФ має заплатити 7,8 млн злотих за користування нерухомістю у Варшаві

Київ • УНН

 • 8009 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Російська Федерація має заплатити польській державній скарбниці понад 7,8 млн злотих за безумовне користування нерухомістю при вул. Собєського 100 у Варшаві – такий вирок у середу, 9 листопада, виніс Окружний суд у Варшаві, передає УНН із посиланням на "Польське радіо".

Наприкінці жовтня варшавський Окружний суд наказав Російській Федерації передати нерухомість польській стороні. Суд вказав, що росіяни не мають юридичного титулу права власності. В склад нерухомості входять, між іншим, апартаменти, в яких у часи ПНР були готель та резиденція для радянських дипломатів. На терен нерухомості могли ввійти лише уповноважені особи з СРСР, а згодом з Російської Федерації.

“Відповідач, тобто Російська Федерація, який був повідомлений про термін розгляду справи, не прибув до суду ані не зайняв позиції у цій справі. Не дав відповіді на позов. У зв’язку з тим, що відповідач не представив своєї позиції, суд приймає, що правдивими є твердження позивача”, — сказав, обґрунтовуючи вирок, суддя Яцек Тишка.

Вирок був оголошений у заочному порядку і не набрав законної сили. Під час його оголошення присутня була представниця Генеральної прокураторії, юрист Сильвія Гайнрих, яка репрезентувала позивачів: Державну скарбницю та місто Варшаву. Позивач вимагав понад 7,8 млн злотих за безумовне користування нерухомістю у 2012–2015 роки.

“Цей вирок, звичайно, корисний для державної скарбниці. Суд прийняв нашу аргументацію”, — заявила після оголошення присуду Сильвія Гайнрих.

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