Суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы на меру пресечения И.Безъязыкову
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы защиты полковника ВСУ Ивана Безъязыкова на решение Шевченковского районного суда Киева об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей по подозрению в сотрудничестве с террористическими группировками на 13:30 16 января 2017 г., передает корреспондент УНН.
Защита И.Безъязыкова обратилась к коллегие судей с ходатайством о предоставлении дополнительного времени для ознакомления с материалами дела. Сторона обвинения против удовлетворения ходатайства не возражала.
"Коллегия судей посоветовавшись на месте постановила ходатайство защиты удовлетворить. Следующее заседание состоится 16 января в 13:30", - заявил председательствующий судья Дзюбин.
Как сообщал УНН, полковнику ВСУ И.Безьязыкову объявили подозрение в участии в террористической организации. Экс-начальника разведки одного из армейских корпусов, который после плена перешел на сторону террористов, задержала СБУ.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации) УК.
Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2017 года.