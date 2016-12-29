Суд переніс розгляд апеляційної скарги на запобіжний захід І.Без'язикову
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарги захисту полковника ЗСУ Івана Без'язикова на рішення Шевченківського районного суду Києва про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за підозрою у співпраці з терористичними угрупованнями на 13:30 16 січня 2017 року, передає кореспондент УНН.
Захист І.Без’язикова звернувся до колегії суддів з клопотанням про надання додаткового часу для ознайомлення з матеріалами справи. Сторона обвинувачення проти задоволення клопотання не заперечувала.
“Колегія суддів порадившись на місці ухвалила, клопотання захисту задовольнити. Наступне засідання відбудеться 16 січня о 13:30”, — заявив говуючий суддя Дзюбін.
Як повідомляв УНН, полковнику ЗСУ І.Без’язикову оголошено підозру в участі у терористичній організації. Екс-начальника розвідки одного з армійських корпусів, який після полону перейшов на бік терористів, затримала СБУ.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній організації) ККУ.
Шевченківський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 лютого 2017 року.