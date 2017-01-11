Суд избрал меру пресечения предпринимателю, причастному к хищению имущества ГПЗКУ - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Руководителю одного из фермерских хозяйств в Хмельницкой области избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, с альтернативной мерой пресечения в виде залога, размер которой составляет более 2,5 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.
В рамках расследования уголовного производства правоохранителями установлена причастность руководителя одного из фермерских хозяйств в Хмельницкой области к завладению денежными средствами на сумму более 15 млн грн, принадлежащих Публичному акционерному обществу "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины".
Так, руководитель одного из крестьянско-фермерских хозяйств приобрел этот субъект предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности и путем внесения в официальные документы заведомо ложных сведений завладел денежными средствами на сумму 15,4 млн грн, перечисленных ОАО "Государственная продовольственно-зернова корпорация Украины "за поставку зерна будущего урожая.
По указанным фактам 21.12.2016 года предпринимателю сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство, то есть приобретение субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб государству), ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением) и по ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, то есть составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекшее тяжкие последствия).
"9.01.2017 года упомянутого руководителя юридического лица задержали при пересечении государственной границы Украины, а в дальнейшем постановлением следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 10.01.2017 ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативной мерой пресечения в виде залога, размер которой составляет более 2,5 млн грн", - сказано в сообщении.
Расследование продолжается и принимаются меры по выявлению соучастников этих преступлений, предоставлению правовой оценки их действиям и привлечению к установленной законом ответственности.