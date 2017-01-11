Суд обрав запобіжний захід підприємцю, причетному до розкрадання майна ДПЗКУ - ГПУ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Керівнику одного з фермерських господарств у Хмельницькій області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативним запобіжним заходом у вигляді застави, розмір якої становить понад 2,5 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.

В рамках розслідування кримінального провадження правоохоронцями установлено причетність керівника одного з фермерських господарств у Хмельницькій області до заволодіння грошовими коштами на суму понад 15 млн грн, належних Публічному акціонерному товариству “Державна продовольчо-зернова корпорація України”.

Так, керівник одного із селянсько-фермерських господарств придбав цей суб’єкт підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності та шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей заволодів грошовими коштами на суму 15,4 млн грн, перерахованих ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України” за поставку зерна майбутнього урожаю.

За вказаними фактами 21.12.2016 підприємцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво, тобто придбання суб’єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі), ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем) та за ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки).

“9.01.2017 згаданого керівника юридичної особи затримано під час перетину державного кордону України, а у подальшому ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.01.2017 йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативним запобіжним заходом у вигляді застави, розмір якої становить понад 2,5 млн грн”, — сказано в повідомленні.

Наразі розслідування триває та вживаються заходи з виявлення співучасників цих злочинів, надання правової оцінки їх діям та притягнення до визначеної законом відповідальності.

Українські Національні Новини

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