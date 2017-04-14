Суд избрал арест с залогом 5 млн грн для экс-руководителя столичной ГАИ Н.Макаренко (дополнено)

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 73933 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110290 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168400 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123717 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121118 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114876 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105860 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107362 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103813 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159106 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд избрал арест с залогом 5 млн грн для экс-руководителя столичной ГАИ Н.Макаренко (дополнено)

Суд избрал арест с залогом 5 млн грн для экс-руководителя столичной ГАИ Н.Макаренко (дополнено)

Киев  •  УНН

 • 13740 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для бывшего руководителя УГАИ ГУ МВД Украины в Киеве Николая Макаренко, который недавно был экстрадирован из России, в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 5 млн грн. Об этом сообщила следователь судья Олеся Батрин, передает корреспондент УНН.

"Ходатайство следователя ... о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого ... удовлетворить. Применить меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 13 июня", - огласила решение судья.

В то же время, следственный судья, определила для Н.Макаренко альтернативную меру пресечения в виде залога в сумме 5 млн грн.

Напомним, в начале апреля в Украину экстрадировали задержанного в Москве бывшего руководителя УГАИ ГУ МВД Украины в городе Киеве Николая Макаренко, который разыскивался украинскими правоохранительными органами за системное взяточничество.

21 сентября 2016 Н.Макаренко задержали в московском аэропорту "Домодедово".

Как сообщалось, 2 апреля 2015 министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что правоохранители пресекли махинации работников ГАИ, которые базировались на схемах получения незаконных средств в МРЭО при оформлении автомобилей.

Украинские Национальные Новости

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