Суд избрал арест с залогом 5 млн грн для экс-руководителя столичной ГАИ Н.Макаренко (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для бывшего руководителя УГАИ ГУ МВД Украины в Киеве Николая Макаренко, который недавно был экстрадирован из России, в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 5 млн грн. Об этом сообщила следователь судья Олеся Батрин, передает корреспондент УНН.
"Ходатайство следователя ... о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого ... удовлетворить. Применить меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 13 июня", - огласила решение судья.
В то же время, следственный судья, определила для Н.Макаренко альтернативную меру пресечения в виде залога в сумме 5 млн грн.
Напомним, в начале апреля в Украину экстрадировали задержанного в Москве бывшего руководителя УГАИ ГУ МВД Украины в городе Киеве Николая Макаренко, который разыскивался украинскими правоохранительными органами за системное взяточничество.
21 сентября 2016 Н.Макаренко задержали в московском аэропорту "Домодедово".
Как сообщалось, 2 апреля 2015 министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что правоохранители пресекли махинации работников ГАИ, которые базировались на схемах получения незаконных средств в МРЭО при оформлении автомобилей.