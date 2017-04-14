Суд обрав арешт із заставою 5 млн грн для екс-керівника столичної ДАІ М.Макаренка (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для колишнього керівника УДАІ ГУ МВС України в Києві Миколи Макаренка, якого нещодавно було екстрадовано з Росії, у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 5 млн грн. Про це повідомила слідчий суддя Олеся Батрин, передає кореспондент УНН.
“Клопотання слідчого... про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного... задовольнити. Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном до 13 червня”, — оголосила рішення суддя.
Водночас, слідчий суддя, визначила для М.Макаренка альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у сумі 5 млн грн.
Нагадаємо, на початку квітня в Україну екстрадували затриманого в Москві колишнього керівника УДАІ ГУ МВС України в місті Києві Миколу Макаренка, який розшукувався українськими правоохоронними органами за системне хабарництво.
21 вересня 2016 року М.Макаренка затримали у московському аеропорту “Домодєдово”.
Як повідомлялося, 2 квітня 2015 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков поінформував, що правоохоронці припинили махінації працівників ДАІ, які базувалися на схемах отримання незаконних коштів у МРЕВ при оформленні автомобілів.