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Суд не нашел оснований расторгнуть договоры о совместной деятельности между "Укргаздобыча" и двумя компаниями

Киев • УНН

 • 14818 просмотра

Высший хозсуд направил дело о расторжении договоров на повторное рассмотрение в суд первой инстанции

КИЕВ. 25 ноября. УНН. 14 ноября Высший хозяйственный суд Украины отменил постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда и решение хозяйственного суда Киева о расторжении договора о совместной инвестиционной и производственной деятельности между ООО "Карпатыгаз", ООО Научно-производственная фирма "Техпроект" и ПАО "Укргаздобыча". Об этом говорится в соответствующем решении суда, передает УНН со ссылкой на данные Единого государственного реестра судебных решений.

Суд не нашел оснований расторгнуть договоры о совместной деятельности между "Укргаздобыча" и двумя компаниями

Так, в документе сказано, что "Укргаздобыча" обратилось в хозяйственный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Карпатыгаз" и Обществу с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Техпроект" о расторжении договора о совместной инвестиционной и производственной деятельности.

Первую судебную инстанцию ​​УГД проиграло, и "решением хозяйственного суда города Киева от 18.04.2016 г. по делу № 910/2708/16 в удовлетворении иска Открытого акционерного общества "Укргаздобыча" отказано, в связи с недоказанностью заявленных требований".

Вторая судебная инстанция - Апелляционный хозяйственный суд удовлетворил исковые требования УГД, которые были обжалованы "Карпатыгаз" и "Техпроект" в Высший хозяйственный суд Украины.

Коллегия судей Высшего хозяйственного суда в своем постановлении по делу отметила, что "считает выводы как местного, так и апелляционного хозяйственных судов предыдущих инстанций преждевременными и необоснованными".

В итоге, суд частично удовлетворил требования "Карпатыгаз" и "Техпроект", а также отменил постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 31.08.2016 г. и решение хозяйственного суда города Киева от 18.04.2016 г. по делу № 910/2708/16.

Дело передадут на рассмотрение хозяйственного суда. Киева.

Напомним, как сообщал УНН, по данным СМИ, расторжение договора о совместной деятельности (ДСД) "Укргаздобычи" (УГД) с компанией "Карпатыгаз" приведет к тому, что УГД придется выплатить "Карпатыгаз" 155 млн долларов вложенных инвестиций.

Также напомним, по словам эксперта Ю.Корольчука, вытесняя с рынка газа совместной деятельности с помощью налоговой нагрузки и попыток расторжения договоров, "Укргаздобыча" рискует значительно потерять объемы добычи, чем создаст дефицит.

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