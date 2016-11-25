Суд не знайшов підстав розірвати договори про спільну діяльність між “Укргазвидобування” та двома компаніями
Київ • УНН
Вищий госпсуд направив справу про розірвання договорів на повторний розгляд до суду першої інстанції
КИЇВ. 25 листопада. УНН. 14 листопада Вищий господарський суд України скасував постанову Київського апеляційного господарського суду та рішення господарського суду Києва про розірвання договору про спільну інвестиційну і виробничу діяльність між ТОВ “Карпатигаз”, ТОВ Науково-виробнича фірма “Техпроект” і ПАТ “Укргазвидобування”. Про це йдеться у відповідному рішенні суду, передає УНН з посиланням на дані Єдиного державного реєстру судових рішень.
Так у документі сказано, що “Укргазвидобування” звернулося в господарський суд Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю “Карпатигаз” та Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма “Техпроект” про розірвання договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність.
Першу судову інстанцію УГВ програло, і “рішенням господарського суду міста Києва від 18.04.2016 р. у справі № 910/2708/16 в задоволенні позову Публічного акціонерного товариства "Укргазвидобування“ відмовлено, у зв’язку з недоведеністю заявлених вимог”.
Друга судова інстанція — Апеляційний господарський суд задовольнив позовні вимоги УГВ, які були оскаржені “Карпатигаз” та “Техпроект” до Вищого господарського суду України.
Колегія суддів Вищого господарського суду у свої постанові по справу зазначила, що “вважає висновки як місцевого, так і апеляційного господарських судів попередніх інстанцій передчасними та необґрунтованими”.
У підсумку, суд частково задовольнив вимоги “Карпатигаз” та “Техпроект”, а також скасував постанову Київського апеляційного господарського суду від 31.08.2016 р. та рішення господарського суду міста Києва від 18.04.2016 р. у справі № 910/2708/16.
Справу передадуть на новий розгляд до господарського суду м. Києва.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за даними ЗМІ, розірвання договору про спільну діяльність (ДСД) “Укргазвидобування” (УГД) з компанією “Карпатигаз” призведе до того, що УГД доведеться виплатити “Карпатигаз” 155 млн. доларів вкладених інвестицій.
Також нагадаємо, за словами експерта Ю.Корольчука, витісняючи з ринку газу спільну діяльність за допомогою податкового навантаження та спроб розірвання договорів, “Укргазвидобування” ризикує значно втратити об’єми видобутку, чим створить дефіцит.