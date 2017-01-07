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Суд дал разрешение на задержание ряда экс-чиновников в "церковном деле"

Суд дал разрешение на задержание ряда экс-чиновников в "церковном деле"

Киев • УНН

 • 10884 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Печерский районный суд Киева разрешил задержать ряд экс-чиновников времен экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о незаконном лишении свободы Александра Драбинко, личного помощника ныне покойного Предстоятеля Украинской православной церкви Митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Об этом говорится в постановлениях суда от 3 января, обнародованных в Едином государственном реестре судебных решений, передает УНН.

Так, суд постановил предоставить разрешение на задержание подозреваемого, уроженца города Енакиево Донецкой области, украинца, гражданина Украины, не судимого, с целью привода в суд для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также суд дал разрешение на задержание подозреваемого, уроженца города Константиновка Донецкой области, украинца, гражданина Украины, не судимого, с целью привода в суд для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, суд постановил предоставить разрешение на задержание подозреваемого, уроженца города Макеевки Донецкой области, украинца, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, не судимого, с целью привода в суд для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Добавим, экс-президент Украины Виктор Янукович родился в городе Енакиево Донецкой области. Экс-глава МВД Виталий Захарченко родился в Константиновке Донецкой области, а экс-глава столичного ГУ МВД Валерий Коряк - в городе Макеевка Донецкой области.

Напомним, Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146 и ч.1 ст. 365 УК, по факту превышения власти и служебных полномочий бывшими высокопоставленными, а именно В.Януковичем, В.Захарченко, В.Новинским и В.Коряком, при незаконном лишении свободы личного помощника предстоятеля УПЦ МП Владимира.

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