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Суд дав дозвіл на затримання низки екс-високопосадовців у "церковній справі"

Суд дав дозвіл на затримання низки екс-високопосадовців у "церковній справі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Печерський районний суд Києва дозволив затримати низку екс-високопосадовців часів екс-президента України Віктора Януковича у справі про незаконне позбавлення волі Олександра Драбинка, особистого помічника нині покійного Предстоятеля Української православної церкви Митрополита Київського і всієї України Володимира. Про це йдеться в ухвалах суду від 3 січня, оприлюднених у Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає УНН.

Так, суд ухвалив надати дозвіл на затримання підозрюваного, уродженця міста Єнакієве Донецької області, українця, громадянина України, раніше не судимого, з метою приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також суд надав дозвіл на затримання підозрюваного, уродженця міста Костянтинівка, Донецької області, українця, громадянина України, раніше не судимого, з метою приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, суд ухвалив надати дозвіл на затримання підозрюваного, уродженця міста Макіївки, Донецької області, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, раніше не судимого, з метою приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Додамо, екс-президент України Віктор Янукович народився у місті Єнакієве Донецької області. Екс-голова МВС Віталій Захарченко народився у місті Костянтинівка на Донеччині, а екс-голова столичного ГУ МВС Валерій Коряк - у місті Макіївка Донецької області.

Нагадаємо, Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 146 та ч.1 ст. 365 ККУ, за фактом перевищення влади та службових повноважень колишніми високопосадовцями, а саме В.Януковичем, В.Захарченком, В.Новинським та В.Коряком, при незаконному позбавленні волі особистого помічника предстоятеля УПЦ МП Володимира.

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