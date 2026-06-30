Страны ЕС одобрили ограничения на использование свинцовой дроби

Страны-члены Европейского Союза одобрили ограничения на использование свинцовой дроби для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду и дикую природу. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

Как сообщили Министерство социальных дел и здравоохранения Финляндии и Министерство окружающей среды страны, соответствующее решение было поддержано на заседании Комитета REACH в прошлый четверг.

В то же время ограничения еще должны быть утверждены Советом Европейского Союза и Европейским парламентом.

Ограничения будут касаться только свинцовой дроби. Использование свинцовых пуль останется разрешенным без изменений.

В финских министерствах отметили, что новые правила призваны сократить негативное влияние использования свинцовой дроби на окружающую среду и уменьшить вред, который свинец наносит дикой природе.

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