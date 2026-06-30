Страны ЕС одобрили ограничения на использование свинцовой дроби
Киев • УНН
Страны ЕС одобрили ограничения на использование свинцовой дроби для уменьшения вреда окружающей среде и дикой природе. Решение еще должны утвердить Совет ЕС и Европарламент.
Страны-члены Европейского Союза одобрили ограничения на использование свинцовой дроби для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду и дикую природу. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.
Детали
Как сообщили Министерство социальных дел и здравоохранения Финляндии и Министерство окружающей среды страны, соответствующее решение было поддержано на заседании Комитета REACH в прошлый четверг.
В то же время ограничения еще должны быть утверждены Советом Европейского Союза и Европейским парламентом.
Ограничения будут касаться только свинцовой дроби. Использование свинцовых пуль останется разрешенным без изменений.
В финских министерствах отметили, что новые правила призваны сократить негативное влияние использования свинцовой дроби на окружающую среду и уменьшить вред, который свинец наносит дикой природе.
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