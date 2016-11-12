Столичный суд разрешил обыски у С.Шустера - П.Елизаров

"Судья Печерского суда в закрытом судебном заседании, без присутствия наших адвокатов, вынес постановление о проведении обыска по месту жительства Савика Шустера и на телеканале Савик Шустер Студия", - сообщил П.Елизаров.

Комментируя решение суда, он добавил, что "по этому иску Савика вызвали на допрос. Он предоставил все исчерпывающие документы, но они пытаются нас добить".