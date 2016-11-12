Столичный суд разрешил обыски у С.Шустера - П.Елизаров
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Печерский районный суд Киева разрешил обыскать жилье и студию ведущего Савика Шустера. Об этом сообщил генеральный директор канала "3S.tv" Павел Елизаров на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Судья Печерского суда в закрытом судебном заседании, без присутствия наших адвокатов, вынес постановление о проведении обыска по месту жительства Савика Шустера и на телеканале Савик Шустер Студия", - сообщил П.Елизаров.
Комментируя решение суда, он добавил, что "по этому иску Савика вызвали на допрос. Он предоставил все исчерпывающие документы, но они пытаются нас добить".