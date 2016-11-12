Столичний суд дозволив обшуки у С.Шустера - П.Єлізаров
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Печерський районний суд Києва ухвалив обшукати житло і студію ведучого Савіка Шустера. Про це повідомив генеральний директор каналу "3S.tv" Павло Єлізаров на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Суддя Печерського суду в закритому судовому засіданні, без присутності наших адвокатів, виніс ухвалу про проведення обшуку за місцем проживання Савіка Шустера і на телеканалі Савік Шустер Студія", - повідомив П.Єлізаров.
Коментуючи ухвали суду, він додав, що "за цією позикою Савіка викликали на допит. Він надав всі вичерпні документи, але вони намагаються нас добити".