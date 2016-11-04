Столичные правоохранители обнаружили у мужчины патроны и наркотики

Так, правоохранители задержали мужчину на проспекте Степана Бандеры. Во время поверхностного осмотра правоохранители обнаружили у него десять патронов и бумажный сверток с веществом растительного происхождения. Изъятые предметы и вещества направлены на соответствующие экспертные исследования.

По факту дела начато уголовные производства по ч. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские собирают необходимую доказательную базу, чтобы сообщить правонарушителю о подозрении и привлечь к уголовной ответственности. Продолжается досудебное следствие.