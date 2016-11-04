Столичні правоохоронці виявили у чоловіка набої та наркотики
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. В Оболонському районі Києва правоохоронці виявили набої та наркотики. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Так, правоохоронці затримали чоловіка на проспекті Степана Бандери. Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у нього десять набоїв та паперовий згорток із речовиною рослинного походження. Вилучені предмети та речовини направлені на відповідні експерті дослідження.
За фактом справи розпочато кримінальні провадження за ч. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Наразі поліцейські збирають необхідну доказову базу, аби повідомити правопорушнику про підозру та притягнути до кримінальної відповідальності. Триває досудове слідство.