Стимулирующее налогообложение является путем к новым инвестициям в газодобывающую отрасль - Р.Опимах
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В течение следующих четырех лет Украина может получить дополнительный 1 млрд долл. инвестиций в газодобывающую отрасль. Об этом во время слушаний в комитете "20 млрд куб. м природного газа собственной добычи в 2020 году - как это сделать ПАО Укргаздобыча?" сообщил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах, передает корреспондент УНН.
Так, Р.Опимах отметил, что стимулирующее налогообложение, а именно установление единой 12-процентной ренты для бурения новых скважин позволит привлечь новые инвестиции и современные технологии в газодобывающую отрасль. Это, в свою очередь, станет основным фактором увеличения добычи газа для выполнения планов правительства по достижению энергетической независимости в 2020 году.
"В случае введения 12% налогообложения для новых скважин, которые начнут буриться с 2017 года, мы ожидаем экономический эффект через 4 года в 1 млрд долл. Дополнительных инвестиций. Это будет добыча более 8 млрд куб. газа, это эффектное ВВП, более 5%, это дополнительные налоги в бюджет страны - более 14 млрд. И это создание новых рабочих мест, около 15 тыс. по всей цепочке задействованных товаров в экономике", - пояснил он.
В то же время, Р.Опимах аргументировал введение 12% ренты тем, что таков средний уровень стимулирующего налогообложения для бурения новых скважин в Европе.
Также, он отметил, что стимулирующее 12-процентное налогообложение повысит уровень добычи из новых скважин с 17% в следующем году до 35% в 2020 году.
Как сообщал УНН, О.Прохоренко не смог объяснить, почему УГД против сотрудничества с частным инвестором в сфере газодобычи.