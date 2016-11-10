Стимулююче оподаткування є шляхом до нових інвестицій в газовидобувну галузь - Р.Опімах
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Протягом наступних чотирьох років Україна може отримати додатковий 1 млрд дол. інвестицій у газовидобувну галузь. Про це під час комітетських слухань "20 млрд куб. м природного газу власного видобутку в 2020 році – як це зробити ПАТ Укргазвидобування?" повідомив виконавчий директор Асоціації газодобувних компаній України Роман Опімах, передає кореспондент УНН.
Так, Р.Опімах відзначив, що стимулююче оподаткування, а саме встановлення єдиної 12-процентної ренти для буріння нових свердловин дозволить залучити нові інвестиції та сучасні технології у газовидобувну галузь. Це, в свою чергу, стане основним чинником збільшення видобутку газу для виконання планів уряду з досягнення енергетичної незалежності у 2020 році.
"У разі запровадження 12% оподаткування для нових свердловин, які почнуть буритися із 2017 року, ми очікуємо економічний ефект за 4 роки у 1 млрд дол. додаткових інвестицій. Це буде видобуток більше 8 млрд куб. газу, це ефектне ВВП, більше 5%, це додаткові податки у бюджет країни – більше 14 млрд. І це створення нових робочих місць, близько 15 тис., по всьому ланцюжку задіяних товарів у економіці", - пояснив він.
Водночас, Р.Опімах аргументував запровадження 12% ренти тим, що таким є середній рівень стимулюючого оподаткування для буріння нових свердловин у Європі.
Також, він відзначив, що стимулююче 12-процентне оподаткування покращить рівень видобутку з нових свердловин із 17% у наступному році до 35% у 2020 році.
Як повідомляв УНН, О.Прохоренко не зміг пояснити, чому УГВ проти співпраці з приватним інвестором у сфері газовидобування.