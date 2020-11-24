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Степанов: наша медицина нуждается в реанимации

Степанов: наша медицина нуждается в реанимации

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украинская медицина нуждается в реанимации, потому, что в течение длительного времени было недофинансирование этой отрасли. На данный момент для исправления ситуации необходимо достаточное финансирование сферы здравоохранения в размере не менее 5% от ВВП. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Эти 29 лет мы финансировали ее на уровне 3-3,5% от ВВП - это не просто цифры - это хроническое недофинансирование. Условно говоря, операция, стоимость которой порядка 10 тысяч гривен, мы ее финансировали на уровне 5 тысяч, в лучшем случае, просто закрывали глаза и говорили: "как-то оно произойдет", и сейчас мы видим все эти результаты. Мы видим это, начиная от оснащения наших больниц и заканчивая нашими специалистами, каждый год увеличивается количество врачей, медицинских сестер, которые едут за границу", - отметил он.

По его словам, эту ситуацию необходимо исправлять.

"Эту ситуацию надо исправлять... Минздрав настаивает на принятии реального бюджета, реальный бюджет - это тот минимум, необходимость, которая необходима нашей медицине для того, чтобы она начала развиваться и она начала от того кризиса, от той комы, в которой она находилась 29 лет, чтобы она начала выходить, ее надо реанимировать, именно тот срок, что наша медицина нуждается в реанимации", - добавил Степанов.

Так, в Минздраве считают необходимым финансирование отрасли на уровне 5% ВВП в следующем году.

"Что же мы заложили и почему мы говорим о 5% ВВП - тот необходимый минимум, который должен быть. Я приведу конкретные цифры, то же самое лечение туберкулеза, на сегодняшний день тариф на лечение больных туберкулезом составляет чуть больше чем 20 тыс. гривен, на следующий год в своем бюджетном запросе, то, что мы рассчитали, мы заложили 63 тыс. гривен..., тот самый инсульт, в зависимости от метода лечения, по нашим расчетам - это должно быть от 22 тысяч до 118 тысяч в зависимости от тяжести болезни", - подытожил министр.

Он также отметил, что заработная плата водителя "скорой" не должна быть в несколько раз меньше, чем заработная плата водителя такси.

"То же самое касается и нашей скорой, чтобы заработная плата врача, который работает на скорой, она не была в несколько раз меньше, чем заробина плата кассира в супермаркете, а заработная плата водителя, от кого часто зависит жизнь пациента, не была ниже, чем заработная плата водителя Uber в несколько раз", - отметил Степанов.

Напомним, иинистр здравоохранения Максим Степанов призвал народных депутатов всех фракций принять бюджет на 2021 год с адекватным финансированием медицины.

Так, парламентарии приняли проект постановления № 4000-П, что означает принятие в первом чтении законопроекта о Государственном бюджете на 2021 год. В нем на здравоохранение заложено 156,2 млрд грн, из них 2,6 млрд грн для проведения вакцинации населения от коронавируса.

Также напомним, народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что если не увеличить финансирование медицины в бюджете на следующий год, будет коллапс.

Отметим, что Степанов представил план действий Минздрава по расходам на 2021-й, в котором на нужды первичной медицинской помощи отведено 23,5 млрд гривен, а на нужды вторичной и третичной медицинской помощи - около 160 млрд гривен.

Также напомним, в Раде заявили, что реальная дата принятия бюджета на 2021 год - 3 декабря.

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