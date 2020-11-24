Степанов: наша медицина потребує реанімації
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Українська медицина потребує реанімації, через те, що протягом тривалого часу було недофінансування цієї галузі. Наразі для виправлення ситуації необхідно достатнє фінансування сфери охорони здоров'я обсягом щонайменше 5% від ВВП. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Ці 29 років ми фінансували її на рівні 3-3,5% від ВВП — це не просто цифри — це хронічне недофінансування. Умовно кажучи, операція, вартість якої порядка 10 тисяч гривень, ми її фінансували на рівні 5 тисяч, у кращому випадку, просто заплющували очі і говорили: "якось воно станеться“, і зараз ми бачимо всі ці результати. Ми бачимо це, починаючи від оснащення наших лікарень і закінчуючи нашими фахівцями, кожного року збільшується кількість лікарів, медичних сестер, які їдуть за кордон”, — зазначив він.
За його словами, цю ситуацію необхідно виправляти.
“Цю ситуацію треба виправляти... МОЗ наполягає на прийнятті реального бюджету, реальний бюджет — це той мінімум, необхідність, яка необхідна нашій медицині для того, щоб вона почала розвиватися і вона почала від того кризису, від тої коми, у якій вона знаходить 29 років, щоб вона почала виходити, її треба реанімувати, саме той термін, що наша медицина потребує реанімації”, — додав Степанов.
Так, у МОЗ вважають за необхідне фінансування галузі на рівні 5% ВВП наступного року.
“Що ж ми заклали і чому ми говоримо про 5% ВВП — той необхідний мінімум, який потрібен бути. Я наведу конкретні цифри, теж лікування туберкульозу, на сьогоднішній день тариф на лікування хворих на туберкульоз складає трошки більше ніж 20 тисяч гривень, на наступний рік у своєму бюджетному запиті, те, що ми розрахували, ми заклали 63 тисячі гривень..., той самий інсульт, в залежності від методу лікування, по наших розрахунках — це повинно бути від 22 тисяч до 118 тисяч в залежності від важкості хвороби”, — підсумував міністр.
Він також наголосив, що заробітна плата водія "швидкої" не повинна бути у декілька разів меншою, ніж заробітна плата водія таксі.
“Теж саме стосується і нашої швидкої, щоб заробітна плата лікаря, який працює на швидкій, вона не була у декілька разів меншою, ніж заробіна плата касира у супермаркеті, а заробітна плата водія від кого часто залежить життя пацієнта, не була нижча, ніж заробітна плата водія Uber у деяких разів”, — відзначив Степанов.
Нагадаємо, иіністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав народних депутатів усіх фракцій ухвалити бюджет на 2021 рік з адекватним фінансуванням медицини.
Так, парламентарі ухвалили проект постанови № 4000-П, що означає ухвалення у першому читанні законопроекту про Державний бюджет на 2021 рік. У ньому на охорону здоров’я закладено 156,2 млрд грн, з них 2,6 млрд грн для проведення вакцинації населення від коронавірусу.
Також нагадаємо, народний депутат від “Слуги народу”, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що якщо не збільшити фінансування медицини у бюджеті на наступний рік, буде колапс.
Зазначимо, що Степанов представив план дій МОЗ щодо видатків на 2021 рік, у якому на потреби первинної медичної допомоги відведено 23,5 млрд гривень, а на потреби вторинної і третинної медичної допомоги — близько 160 млрд гривень.
Також нагадаємо, у Раді заявили, що реальна дата ухвалення Бюджету на 2021 рік — 3 грудня.