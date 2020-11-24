Степанов: наша медицина потребує реанімації

“Ці 29 років ми фінансували її на рівні 3-3,5% від ВВП — це не просто цифри — це хронічне недофінансування. Умовно кажучи, операція, вартість якої порядка 10 тисяч гривень, ми її фінансували на рівні 5 тисяч, у кращому випадку, просто заплющували очі і говорили: "якось воно станеться“, і зараз ми бачимо всі ці результати. Ми бачимо це, починаючи від оснащення наших лікарень і закінчуючи нашими фахівцями, кожного року збільшується кількість лікарів, медичних сестер, які їдуть за кордон”, — зазначив він.

За його словами, цю ситуацію необхідно виправляти.

“Цю ситуацію треба виправляти... МОЗ наполягає на прийнятті реального бюджету, реальний бюджет — це той мінімум, необхідність, яка необхідна нашій медицині для того, щоб вона почала розвиватися і вона почала від того кризису, від тої коми, у якій вона знаходить 29 років, щоб вона почала виходити, її треба реанімувати, саме той термін, що наша медицина потребує реанімації”, — додав Степанов.

Так, у МОЗ вважають за необхідне фінансування галузі на рівні 5% ВВП наступного року.

“Що ж ми заклали і чому ми говоримо про 5% ВВП — той необхідний мінімум, який потрібен бути. Я наведу конкретні цифри, теж лікування туберкульозу, на сьогоднішній день тариф на лікування хворих на туберкульоз складає трошки більше ніж 20 тисяч гривень, на наступний рік у своєму бюджетному запиті, те, що ми розрахували, ми заклали 63 тисячі гривень..., той самий інсульт, в залежності від методу лікування, по наших розрахунках — це повинно бути від 22 тисяч до 118 тисяч в залежності від важкості хвороби”, — підсумував міністр.

Він також наголосив, що заробітна плата водія "швидкої" не повинна бути у декілька разів меншою, ніж заробітна плата водія таксі.

“Теж саме стосується і нашої швидкої, щоб заробітна плата лікаря, який працює на швидкій, вона не була у декілька разів меншою, ніж заробіна плата касира у супермаркеті, а заробітна плата водія від кого часто залежить життя пацієнта, не була нижча, ніж заробітна плата водія Uber у деяких разів”, — відзначив Степанов.

Нагадаємо, иіністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав народних депутатів усіх фракцій ухвалити бюджет на 2021 рік з адекватним фінансуванням медицини.

Так, парламентарі ухвалили проект постанови № 4000-П, що означає ухвалення у першому читанні законопроекту про Державний бюджет на 2021 рік. У ньому на охорону здоров’я закладено 156,2 млрд грн, з них 2,6 млрд грн для проведення вакцинації населення від коронавірусу.

Також нагадаємо, народний депутат від “Слуги народу”, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що якщо не збільшити фінансування медицини у бюджеті на наступний рік, буде колапс.

Зазначимо, що Степанов представив план дій МОЗ щодо видатків на 2021 рік, у якому на потреби первинної медичної допомоги відведено 23,5 млрд гривень, а на потреби вторинної і третинної медичної допомоги — близько 160 млрд гривень.

Також нагадаємо, у Раді заявили, що реальна дата ухвалення Бюджету на 2021 рік — 3 грудня.