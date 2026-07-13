Steam, Minecraft и Dota 2 одновременно "легли" по всему миру - данные Downdetector
Киев • УНН
Пользователи по всему миру сообщают о проблемах с подключением к Steam, а также о сбоях в онлайн-играх Minecraft и Dota 2. 46% жалоб на Steam касаются подключения к серверам.
Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе сервиса Steam, а также в работе онлайн-игр Minecraft и Dota 2. Об этом передает УНН со ссылкой на Downdetector.
Детали
Так, в сервисе Steam 46% пользователей сообщают о проблемах с подключением к серверам, 29% жалуются на проблемы со входом, а 14% сообщают о проблемах с загрузкой и обновлением игр.
Такие же проблемы фиксируются и в онлайн-играх Minecraft и Dota 2.
Напомним
Европейский Союз в понедельник внес в черный список членов российской разведывательной группы, которая, по его утверждению, с 2010 года занималась шпионажем и хакерскими атаками на объекты в ЕС и Украине.