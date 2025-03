Стартовала Нобелевская неделя. Присуждена премия по физиологии и медицине

Детали

“Способность ощущать тепло, холод и прикосновения необходима нам для выживания и лежит в основе нашего взаимодействия с окружающим миром. Мы воспринимаем такие ощущения как должное, как возникают нервные импульсы, которые позволяют нам чувствовать температуру и давление? Ответ на этот вопрос дали лауреаты Нобелевской премии этого года... Их революционные открытия позволили нам понять, как тепло, холод и механическая сила могут инициировать нервные импульсы, которые позволяют нам воспринимать окружающий мир и адаптироваться к нему”, — говорится в заявлении Нобелевского комитета.

В сообщении подчеркивается, что обнаруженные нобелиатами “ионные каналы” регулируют важнейшие физиологические процессы, в том числе артериальное давление и дыхание, а результаты исследований используются для разработки методов лечения широкого спектра заболеваний.

В прошлом году лауреатами премии в этой номинации стали Харви Ольтер, Чарльз Райс и Майкл Хоутон за открытие вируса гепатита С.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.” pic.twitter.com/gB2eL37IV7

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2021

За присуждение премии отвечает Нобелевская ассамблея, в которую входят 50 профессоров Каролинского института. Рабочий орган ассамблеи — Нобелевский комитет. Для каждой номинации сроком на три года формируется свой комитет, состоящий из пяти или шести человек. Несколько раз в год ассамблея собирается для обсуждения претендентов, отобранных комитетом, а в первый понедельник октября избирает лауреата.

Номинировать на премию могут ученые разных стран, в том числе члены Нобелевской ассамблеи Каролинского института и обладатели Нобелевских премий по физиологии и медицине и по химии, которые получили специальные приглашения от Нобелевского комитета. Предлагать кандидатов можно с сентября до 31 января следующего года.