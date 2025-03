Стартував Нобелівський тиждень. Присуджено премію з фізіології і медицини

Деталі

“Здатність відчувати тепло, холод і дотик необхідна нам для виживання і лежить в основі нашої взаємодії з навколишнім світом. Ми сприймаємо такі відчуття як належне, як виникають нервові імпульси, які дозволяють нам відчувати температуру і тиск? Відповідь на це питання дали лауреати Нобелівської премії цього року... Їхні революційні відкриття дозволили нам зрозуміти, як тепло, холод і механічна сила можуть ініціювати нервові імпульси, які дозволяють нам сприймати навколишній світ і адаптуватися до нього”, — йдеться у заяві Нобелівського комітету.

У повідомленні підкреслюється, що виявлені нобелянтами “іонні канали” регулюють найважливіші фізіологічні процеси, в тому числі артеріальний тиск і дихання, а результати досліджень використовуються для розробки методів лікування широкого спектру захворювань.

Раніше

У минулому році лауреатами премії в цій номінації стали Харві Ольтер, Чарльз Райс і Майкл Хоутон за відкриття вірусу гепатиту С.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch .” pic.twitter.com/gB2eL37IV7

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2021

Довідка

За присудження премії відповідає Нобелівська асамблея, до якої входять 50 професорів Каролінського інституту. Робочий орган асамблеї — Нобелівський комітет. Для кожної номінації терміном на три роки формується свій комітет, що складається з п’яти або шести осіб. Декілька разів на рік асамблея збирається для обговорення претендентів, відібраних комітетом, а в перший понеділок жовтня обирає лауреата.

Номінувати на премію можуть вчені різних країн, в тому числі члени Нобелівської асамблеї Каролінського інституту і володарі Нобелівських премій по фізіології і медицині і по хімії, які отримали спеціальні запрошення від Нобелівського комітету. Пропонувати кандидатів можна з вересня до 31 січня наступного року.