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Стартовали киносъемки второго сезона сериала "Good Omens"

Киев • УНН

 • 18099 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Съемки второго сезона сериала "Добрые знамения" (Good Omens), по юмористическому произведению Терри Пратчетта и Нила Геймана, официально начались. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Нила Геймана.

Стартовали киносъемки второго сезона сериала "Good Omens"

Детали

Good Omens - роман английских писателей Терри Пратчетта и Нила Геймана в жанре юмористического городского фэнтези. Для Нила Геймана книга стала первым крупным литературным произведением. Роман, выдержанный в тонкой манере английского юмора, рассказывает об ангелах и демонах, которые пытаются предотвратить библейский Апокалипсис. Книга содержит большое количество аллюзий, цитат и отсылок к современной массовой культуре, особенно к фильму "Омен".

В 2017 году студия Amazon Originals анонсировала одноименный мини-сериал, показ которого состоялся 31 мая 2019 года. В главных ролях снялись Дэвид Теннант и Майкл Шин.

По сюжету, демон Кроули получает задание подменить Антихристом сына американского атташе по культурным связям, который вот-вот должен родиться в маленькой больнице при монастыре. Кроули и ангел Азирафаель понимают, что конец света не обещает им ничего хорошего независимо от результата последней битвы. Поразмыслив, они решают, что Антихрист не несет в себе зла, только возможность зла, как и возможность добра, а значит конца света не будет, если не дать ему склониться к одной из сторон. Оба пытаются различными способами принять участие в воспитании будущего Антихриста. Вот только сын американского дипломата на самом деле обычный мальчик, и он был не единственным, кто родился в ту ночь в той больнице.

Terry is here in spirit and hat and scarf. When we shoot in the bookshop we will hang them in there but for now they are here on his chair. # GoodOmens2 pic.twitter.com/vUbraCk5P9

- Neil Gaiman (@neilhimself) October 19 2021

Here we go .... # GoodOmens2 pic.twitter.com/h6juv3vnWS

- michael sheen (@michaelsheen) October 18 2021

Yes pic.twitter.com/e4WmZ1NNAQ

- David Tennant dyed his hair red !!! (@HasTennant) October 19 2021

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