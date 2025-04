Стартовали киносъемки второго сезона сериала "Good Omens"

Детали

Good Omens - роман английских писателей Терри Пратчетта и Нила Геймана в жанре юмористического городского фэнтези. Для Нила Геймана книга стала первым крупным литературным произведением. Роман, выдержанный в тонкой манере английского юмора, рассказывает об ангелах и демонах, которые пытаются предотвратить библейский Апокалипсис. Книга содержит большое количество аллюзий, цитат и отсылок к современной массовой культуре, особенно к фильму "Омен".

В 2017 году студия Amazon Originals анонсировала одноименный мини-сериал, показ которого состоялся 31 мая 2019 года. В главных ролях снялись Дэвид Теннант и Майкл Шин.

По сюжету, демон Кроули получает задание подменить Антихристом сына американского атташе по культурным связям, который вот-вот должен родиться в маленькой больнице при монастыре. Кроули и ангел Азирафаель понимают, что конец света не обещает им ничего хорошего независимо от результата последней битвы. Поразмыслив, они решают, что Антихрист не несет в себе зла, только возможность зла, как и возможность добра, а значит конца света не будет, если не дать ему склониться к одной из сторон. Оба пытаются различными способами принять участие в воспитании будущего Антихриста. Вот только сын американского дипломата на самом деле обычный мальчик, и он был не единственным, кто родился в ту ночь в той больнице.

