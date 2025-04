Стартували кінозйомки другого сезону серіалу "Good Omens"

Деталі

Good Omens - роман англійських письменників Террі Пратчетта і Ніла Геймана в жанрі гумористичного міського фентезі. Для Ніла Геймана книга стала першим великим літературним твором. Роман, витриманий в тонкій манері англійського гумору, розповідає про ангела і демона, що намагаються запобігти біблійному Апокаліпсису. Книга містить велику кількість алюзій, цитат і відсилань до сучасної масової культури, особливо до фільму "Омен".

У 2017 році студія Amazon Originals анонсувала однойменний міні-серіал, показ якого відбувся 31 травня 2019 року. У головних ролях знялися Девід Теннант і Майкл Шин.

За сюжетом, демон Кроулі отримує завдання підмінити Антихристом сина американського аташе з культурних зв'язків, який ось-ось має народитися в маленькій лікарні при монастирі. Кроулі і ангел Азірафаель розуміють, що кінець світу не обіцяє їм нічого доброго незалежно від результату останньої битви. Поміркувавши, вони вирішують, що Антихрист не несе в собі зла, тільки можливість зла, як і можливість добра, а значить кінця світу не відбудеться, якщо не дати йому схилитися до жодної зі сторін. Обидва намагаються різними способами взяти участь у вихованні майбутнього Антихриста. Ось тільки син американського дипломата насправді звичайний хлопчик, і він був не єдиним, хто народився в ту ніч в тій лікарні.

