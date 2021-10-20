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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Стартували кінозйомки другого сезону серіалу "Good Omens"

Київ • УНН

 • 18099 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Зйомки другого сезону серіалу "Добрі передвісники" (Good Omens), по гумористичному твору Террі Пратчетта і Ніла Геймана, офіційно почалися. Про це інформує УНН з посиланням на Twitter Ніла Геймана.

Стартували кінозйомки другого сезону серіалу "Good Omens"

Деталі

Good Omens - роман англійських письменників Террі Пратчетта і Ніла Геймана в жанрі гумористичного міського фентезі. Для Ніла Геймана книга стала першим великим літературним твором. Роман, витриманий в тонкій манері англійського гумору, розповідає про ангела і демона, що намагаються запобігти біблійному Апокаліпсису. Книга містить велику кількість алюзій, цитат і відсилань до сучасної масової культури, особливо до фільму "Омен".

У 2017 році студія Amazon Originals анонсувала однойменний міні-серіал, показ якого відбувся 31 травня 2019 року. У головних ролях знялися Девід Теннант і Майкл Шин.

За сюжетом, демон Кроулі отримує завдання підмінити Антихристом сина американського аташе з культурних зв'язків, який ось-ось має народитися в маленькій лікарні при монастирі. Кроулі і ангел Азірафаель розуміють, що кінець світу не обіцяє їм нічого доброго незалежно від результату останньої битви. Поміркувавши, вони вирішують, що Антихрист не несе в собі зла, тільки можливість зла, як і можливість добра, а значить кінця світу не відбудеться, якщо не дати йому схилитися до жодної зі сторін. Обидва намагаються різними способами взяти участь у вихованні майбутнього Антихриста. Ось тільки син американського дипломата насправді звичайний хлопчик, і він був не єдиним, хто народився в ту ніч в тій лікарні.

Terry is here in spirit and hat and scarf. When we shoot in the bookshop we will hang them in there but for now they are here on his chair. #GoodOmens2 pic.twitter.com/vUbraCk5P9

— Neil Gaiman (@neilhimself) October 19, 2021

Here we go…. #GoodOmens2 pic.twitter.com/h6juv3vnWS

— michael sheen (@michaelsheen) October 18, 2021

Yes pic.twitter.com/e4WmZ1NNAQ

— David Tennant dyed his hair red!!! (@HasTennant) October 19, 2021

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