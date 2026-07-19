Станцию метро "Лукьяновская" закрыли после ночной атаки РФ из-за повреждения вестибюля
Киев • УНН
Станцию метро "Лукьяновская" в Киеве закрыли из-за повреждения наземного вестибюля взрывной волной во время ночной атаки РФ. Поезда "зеленой" линии проезжают без остановки, продолжается ликвидация последствий.
Станцию метро "Лукьяновская" в Киеве временно закрыли для пассажиров из-за повреждения наземного вестибюля, вызванного взрывной волной во время ночной российской атаки. Поезда "зеленой" линии сейчас проезжают станцию без остановки. Об этом сообщает КГГА, пишет УНН.
Детали
В городской администрации отметили, что взрывная волна повредила наземный вестибюль станции. Работники метрополитена уже устраняют последствия, чтобы как можно скорее восстановить работу эскалаторов и пассажирской автоматики.
О возобновлении работы станции в обычном режиме в КГГА пообещали сообщить дополнительно.
Ранее в местных Telegram-каналах также распространялись сообщения, что во время российского удара на станции частично обвалился потолок. Официально эту информацию городские власти пока не комментировали.
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