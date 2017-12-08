Стало известно, когда начнут украшать главную елку страны

"Игрушки еще не привезли, ожидаем их в течение дня, но если рабочие не успеют украсить нашу елку, то все переносится на субботу или даже на понедельник.

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Чтобы она была более пышной, мы добавляем дополнительные ветви и конструкцию, также проверяем, чтобы она стояла устойчиво. Сейчас там работает кран, все зависит от того, как быстро рабочие справятся", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, 6 декабря главная новогодняя елка Украины прибыла в Киев.

Торжественное зажжение огней главного новогоднего символа запланировано на 19 декабря - в День святого Николая.