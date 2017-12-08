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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 1664 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 14997 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 94981 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109412 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129806 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106290 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107976 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Стало известно, когда начнут украшать главную елку страны

Стало известно, когда начнут украшать главную елку страны

Киев  •  УНН

 • 8381 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Сегодня в течение дня должны привезти украшения для главной новогодней елки страны. Начать украшать ее могут уже сегодня. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Folk Ukraine.

"Игрушки еще не привезли, ожидаем их в течение дня, но если рабочие не успеют украсить нашу елку, то все переносится на субботу или даже на понедельник.

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Чтобы она была более пышной, мы добавляем дополнительные ветви и конструкцию, также проверяем, чтобы она стояла устойчиво. Сейчас там работает кран, все зависит от того, как быстро рабочие справятся", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, 6 декабря главная новогодняя елка Украины прибыла в Киев.

Торжественное зажжение огней главного новогоднего символа запланировано на 19 декабря - в День святого Николая.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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