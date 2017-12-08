Стало відомо, коли почнуть прикрашати головну ялинку країни
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Сьогодні протягом дня повинні привезти прикраси для головної новорічної ялинки країни. Робітники можуть розпочати прикрашати її уже сьогодні. Про це УНН повідомили в прес-службі Folk Ukraine.
"Іграшки ще не привезли, очікуємо їх протягом дня, але якщо робітники не встигнуть причепурити нашу ялинку, то все переноситься на суботу або навіть на понеділок.
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Щоб вона була більш пишною, ми добавляємо додаткові гілки та конструкцію, також перевіряємо, щоб вона стояла стійко. Зараз там працює кран, все залежить від того, як швидко робітники справляться", - повідомили в прес-службі.
Як повідомляв УНН, 6 грудня головна новорічна ялинка України прибула до Києва.
Урочисте засвічення вогнів головного новорічного символу заплановане на 19 грудня — у День святого Миколая.