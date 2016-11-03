США: Россия откажется от ПО Microsoft в госучреждениях

Телекомпания отметила, что процесс по планам должны начать с правительства Москвы, где продукты компании Microsoft будут заменены на российские аналоги. Также российские власти добиваются блокирования социальной сети LinkedIn, о покупке которой объявила Microsoft.

Представитель разведки сообщил, что Путин выбрал в качестве мишени Microsoft, поскольку это крупнейший американский бренд в сфере информационных технологий. Кроме того, по мнению источника телекомпании, россиян легко убедить, что Microsoft сотрудничает с американским разведывательным сообществом.

В свою очередь представители Microsoft заявили, что компания не сотрудничает со спецслужбами.

"Мы ни за кем не шпионим. Мы не работаем ни с каким правительством с целью шпионажа за другими и никогда не стали бы. Мы делаем все возможное, чтобы правительства могли проверить наше программное обеспечение и убедиться в том, что наши продукты безопасны", - заявил генеральный менеджер Microsoft по связям с общественностью Доминик Карр.