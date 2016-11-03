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США: Росія відмовиться від ПО Microsoft в держустановах

США: Росія відмовиться від ПО Microsoft в держустановах

Київ • УНН

 • 10092 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Джерела в розвідці США повідомляють, що Кремль підтримав план заміни іноземного програмного забезпечення в урядових установах і державних компаніях, передає УНН з посиланням на NBC News.

 

Телекомпанія зазначила, що процес за планами мають почати з уряду Москви, де продукти компанії Microsoft будуть замінені на російські аналоги. Також російська влада домагається блокування соціальної мережі LinkedIn, про покупку якої оголосила Microsoft.

Представник розвідки повідомив, що Путін вибрав в якості мішені Microsoft, оскільки це найбільший американський бренд в сфері інформаційних технологій. Крім того, на думку джерела телекомпанії, росіян легко переконати, що Microsoft співпрацює з американським розвідувальним співтовариством.

В свою чергу представники Microsoft заявили, що компанія не співпрацює зі спецслужбами.

“Ми ні за ким не шпигуємо. Ми не працюємо ні з яким урядом з метою шпигунства за іншими і ніколи не стали б. Ми робимо все можливе, щоб уряди могли перевірити наше програмне забезпечення і переконатися в тому, що наші продукти безпечні”", — заявив генеральний менеджер Microsoft по зв’язках з громадськістю Домінік Карр.

Як повідомляв УНН

 

 

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