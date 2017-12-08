США назвали условие для прямых переговоров с КНДР

"Вопрос прямых переговоров с Северной Кореей не рассматривается до тех пор, пока они не захотят начать (процесс - ред.) денуклеаризации ... КНДР не демонстрирует никакого интереса в переговорах и в серьезных дискуссиях, когда они продолжают запускать баллистические ракеты", - сказала она.

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Напомним, Министр обороны США Джеймс Маттис заявил, что его администрация не хочет войны , но надеется на полную денуклеаризации Северной Кореи.