США назвали умову для прямих переговорів з КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. США готові почати прямі переговори з КНДР тільки в тому випадку, якщо Пхеньян почне процес денуклеаризації. Про це заявила офіційний представник держдепу США Хізер Нойєрт, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Питання прямих переговорів з Північною Кореєю не розглядається до тієї пори, поки вони не захочуть почати (процес - ред.) денуклеаризації ... КНДР не демонструє ніякого інтересу в переговорах і в серйозних дискусіях, коли вони продовжують запускати балістичні ракети", - сказала вона .
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Нагадаємо, Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що його адміністрація не хоче війни, але сподівається на повну денуклеаризацію Північної Кореї.