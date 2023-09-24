США предоставили Украине оружие, которое "само заявит о себе на поле боя" - Зеленский

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«Оборонные пакеты. От Соединенных Штатов – это и артиллерия, нужны снаряды, ракеты для «хаймарсов», ракеты для ПВО, дополнительные системы ПВО, тактические машины. И еще некоторые другие виды оружия, которые заявят сами о себе на поле боя», — сказал президент.

По словам Зеленского, Канада также приняла решение о длительной оборонной поддержке для Украины.

«От Канады имеем решение о длительной оборонной поддержке. Объем – полмиллиарда долларов США. В частности, это "медэваки" – эвакуационные машины, которые очень нужны на фронте. Договорились о производстве и поставке», — подчеркнул президент.

Детали

Также Зеленский отметил, что есть историческое решение Америки о совместном производстве оружия и оборонных систем, в том числе ПВО.

Он отметил, что раньше такое выглядело фантастикой, а теперь станет реальностью и «это новое качество оборонной промышленности Украины».

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Также Украина имеет экономические договоренности. В частности есть решение о зоне свободной торговли с Канадой. В Вашингтоне – меморандум о взаимодействии в энергетике. В Оттаве – договоренность о восстановлении Каховской ГЭС и реконструкции Каневской.

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«Отдельно я хочу поблагодарить за готовность правительства Канады выделить финансирование для музея Голодомора-геноцида, для достройки этого музея. Символично, что именно Канада поддержит Украину в защите исторической памяти. Спасибо, Канада!"»,— сказал Зеленский.

Относительно ситуации на фронте Зеленский сообщил, что за эту неделю есть за что отметить бригады, которые воюют и на Востоке, и на Юге.

«5-я отдельная штурмовая бригада и 80-я отдельная ДШБ. Спасибо за прочность в боях в районе Клищеевки! 93-я отдельная механизированная бригада. Ребята, вам спасибо! 15-я бригада оперативного назначения Нацгвардии и 71-я отдельная егерская бригада – спасибо вам за настоящую украинскую мощь в боях в районе Вербового… 116-я отдельная механизированная бригада – просто молодцы, ребята!», — подчеркнул президент.

Добавим

18 сентября президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Соединенные Штаты. В рамках визита они приняли участие в Генеральной ассамблее и встретились с руководителями различных стран и организаций.