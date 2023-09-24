США надали Україні зброю, яка "сама заявить про себе на полі бою" – Зеленський

Цитата

«Оборонні пакети. Від Сполучених Штатів – це й артилерія, потрібні снаряди, ракети для «хаймарсів», ракети для ППО, додаткові системи ППО, тактичні машини. І ще деякі інші види зброї, які заявлять самі про себе на полі бою», — сказав президент.

За словами Зеленського, Канада також ухвалила рішення про тривалу оборонну підтримку для України.

«Від Канади маємо рішення про тривалу оборонну підтримку. Обсяг – пів мільярда доларів США. Зокрема, це «медеваки» – евакуаційні машини, які дуже потрібні на фронті. Домовилися про виробництво та постачання», — наголосив президент.

Деталі

Також Зеленський наголосив, що є історичне рішення Америки про спільне виробництво зброї та оборонних систем, зокрема й ППО.

Він відзначив, що раніше таке виглядало фантастикою, а тепер стане реальністю і «це нова якість оборонної промисловості України».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленському в Нью-Йорку вручили премію Atlantic Council Global Citizen Awards за внесок у покращення світу

Також Україна має економічні домовленості. Зокрема є рішення про зону вільної торгівлі з Канадою. У Вашингтоні – меморандум щодо взаємодії в енергетиці. В Оттаві – домовленість щодо відновлення Каховської ГЕС та реконструкції Канівської.

Цитата

«Окремо я хочу подякувати за готовність уряду Канади виділити фінансування для музею Голодомору-геноциду, для добудови цього музею. Символічно, що саме Канада підтримає Україну в захисті історичної пам’яті. Дякую, Канадо!», — сказав Зеленський.

Щодо ситуації на фронті Зеленський повідомив, що за цей тиждень є за що відзначити бригади, які воюють і на Сході, і на Півдні.

«5-та окрема штурмова бригада та 80-та окрема ДШБ. Дякую за міцність у боях у районі Кліщіївки! 93-тя окрема механізована бригада. Хлопці, я вам дякую! 15-та бригада оперативного призначення Нацгвардії та 71-ша окрема єгерська бригада – дякую вам за справжню українську потужність у боях в районі Вербового… 116-та окрема механізована бригада – просто молодці, хлопці!», — наголосив президент.

Додамо

18 вересня президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Сполучених Штатів. У рамках візиту вони взяли участь в Генеральній асамблеї та зустрілися з очільниками різних країн та організацій.