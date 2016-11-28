Дело о пожаре в доме престарелых в Леточках передали в суд

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, в результате преступной самонадеянности и несоблюдения правил пожарной безопасности 40-летним подозреваемым, примерно в 3 часа утра в жилом частном здании, которое принадлежало подозреваемому и использовалось в качестве пансионата для пожилых людей, возник пожар в результате которого погибли 18 человек и одному лицу причинены телесные повреждения.

Как сообщал УНН, 1 июня суд арестовал владельца дома престарелых в Леточках.