Дело о пожаре в доме престарелых в Леточках передали в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Прокуратурой Киевской области завершено досудебное расследование и направлено в суд для рассмотрения по существу уголовное производство по факту пожара в доме престарелых в Броварском районе, который произошел 29 мая текущего года. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.
Напомним, в результате преступной самонадеянности и несоблюдения правил пожарной безопасности 40-летним подозреваемым, примерно в 3 часа утра в жилом частном здании, которое принадлежало подозреваемому и использовалось в качестве пансионата для пожилых людей, возник пожар в результате которого погибли 18 человек и одному лицу причинены телесные повреждения.
Как сообщал УНН, 1 июня суд арестовал владельца дома престарелых в Леточках.