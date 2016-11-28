Справу щодо пожежі в будинку для літніх людей у Літочках передали до суду

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Нагадаємо, внаслідок злочинної самовпевненості та недотримання правил пожежної безпеки 40-річним підозрюваним, приблизно о 3 годині ранку в житловій приватній будівлі, яка належить підозрюваному та використовувалася в якості пансіонату для людей похилого віку, виникла пожежа внаслідок якої загинуло 18 осіб та одній особі заподіяно тілесні ушкодження.

Як повідомляв УНН, 1 червня суд арештував власника будинку для літніх людей у Літочках.