Сотрудник Еврокомиссии умер из-за COVID-19

"С отчаянием сообщаю о вчерашней смерти преданного сотрудника Комиссии, заболевшего COVID-19. Я выражаю свои искренние соболезнования его семье, и мои мысли также с его коллегами из Европейского совета по научным исследованиям и генеральному директорату по научным исследованиям", - написала она.

Как сообщалось в УНН, ранее официальный представитель Европейского Союза на переговорах с Великобританией Мишель Барнье сообщил, что результат его теста на коронавирус оказался положительным.

Проверку прошла и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщалось ранее в УНН, от коронавируса умер близкий друг президента США Дональда Трампа - Стэнли Чера.

