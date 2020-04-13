Співробітник Єврокомісії помер через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Співробітник Європейської ради з наукових досліджень помер від хвороби, викликаної коронавірусною інфекцією. Про це повідомила у Twitter президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає УНН.
"З розпачем повідомляю про вчорашню смерть відданого співробітника Комісії, який захворів на COVID-19. Я висловлюю свої щирі співчуття його родині, і мої думки також з його колегами з Європейської ради з наукових досліджень та генерального директорату з наукових досліджень", - написала вона.
Як повідомлялося в УНН, раніше офіційний представник Європейського Союзу на переговорах з Великою Британією Мішель Барньє повідомив, що результат його тесту на коронавірус виявився позитивним.
Перевірку пройшла і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Як повідомлялося раніше в УНН, від коронавірусу помер близький друг президента США Дональда Трампа - Стенлі Чера.
I am extremely sad to announce the passing away yesterday of a devoted Commission member of staff, who had fallen ill to COVID-19. I present my heartfelt condolences to his family, and my thoughts are also with his colleagues from the ERCEA and the wider DG Research & Innovation.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 13, 2020