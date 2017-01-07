Спецслужбы ФРГ: кибератака на ОБСЕ могла быть осуществлена из РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Федеральное ведомство по охране конституции Германии в 2016 году разоблачило кибератаку на компьютеры ОБСЕ и видит признаки того, что она могла быть осуществлена из России. Об этом сообщил глава ведомства Ханс-Георг Маасен, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"Наш анализ показал, что для этой атаки использовалась та же инфраструктура, и для других кибератак, связанных с кампанией нападений APT28, целью которых в позапрошлом году стал также Бундестаг", - рассказал Г.-Г.Маасен.
По его словам, есть данные, указывающие на то, что "за этими атаками могли стоять российские источники".
Зато Россия отвергает обвинения в кибератаках. О хакерских нападения на ОБСЕ, одной из главных миссий которой сейчас является урегулирование конфликта на Донбассе, стало известно в конце декабря 2016 года.