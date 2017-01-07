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Спецслужбы ФРГ: кибератака на ОБСЕ могла быть осуществлена ​​из РФ

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 января. УНН. Федеральное ведомство по охране конституции Германии в 2016 году разоблачило кибератаку на компьютеры ОБСЕ и видит признаки того, что она могла быть осуществлена ​​из России. Об этом сообщил глава ведомства Ханс-Георг Маасен, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

"Наш анализ показал, что для этой атаки использовалась та же инфраструктура, и для других кибератак, связанных с кампанией нападений APT28, целью которых в позапрошлом году стал также Бундестаг", - рассказал Г.-Г.Маасен.

По его словам, есть данные, указывающие на то, что "за этими атаками могли стоять российские источники".

Зато Россия отвергает обвинения в кибератаках. О хакерских нападения на ОБСЕ, одной из главных миссий которой сейчас является урегулирование конфликта на Донбассе, стало известно в конце декабря 2016 года.

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