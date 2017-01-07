Спецслужба ФРН: кібератака на ОБСЄ могла бути здійснена з РФ

"Наш аналіз продемонстрував, що для цієї атаки використовувалася та сама інфраструктура, що й для інших кібератак, пов'язаних з кампанією нападів APT28, метою яких позаминулого року став також Бундестаг", - розповів Г.-Г.Маасен.

За його словами, є дані, які вказують на те, що "за цими атаками могли стояти російські джерела".

Натомість Росія відкидає звинувачення у кібератаках. Про хакерський напад на ОБСЄ, однією з головних місій якої зараз є врегулювання конфлікту на Донбасі, стало відомо наприкінці грудня 2016 року.