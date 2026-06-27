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Спасатели деблокировали человека из-под завалов после удара рф по Сумам

Киев • УНН

 • 1392 просмотра

В Сумах после российского удара по жилому сектору спасатели деблокировали человека из поврежденного дома. Пожар ликвидирован, не допущено распространение на соседние дома.

Спасатели деблокировали человека из-под завалов после удара рф по Сумам

В Сумах спасатели деблокировали человека из поврежденного дома после российского удара по жилому сектору. Также чрезвычайники ликвидировали пожар и не допустили распространения огня на соседние дома, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным спасателей, в результате атаки загорелись частный дом, гараж и легковой автомобиль. Кроме того, повреждения получили еще восемь частных домов и гражданские автомобили.

Из-за завалов в один из домов невозможно было попасть. Сотрудники ГСЧС деблокировали вход в жилье и спасли человека, находившегося внутри.

Все очаги возгорания уже ликвидированы. Спасатели также предотвратили распространение огня на два соседних жилых дома.

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