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россияне дважды за час атаковали АЗС в Дергачах - ранена женщина

Киев • УНН

 • 508 просмотра

Войска РФ 27 июня дважды менее чем за час атаковали автозаправочные станции в Дергачах. В результате второго удара ранение получила 41-летняя женщина.

россияне дважды за час атаковали АЗС в Дергачах - ранена женщина

27 июня российские войска дважды менее чем за час атаковали автозаправочные станции в Дергачах Харьковской области. В результате второго удара пострадали два человека, сообщает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

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По данным следствия, оккупанты предварительно применили беспилотники типа «Италмас». Первый удар произошел около 13:40. Был поврежден забор автозаправочной станции и автомобили, припаркованные на территории автотранспортного предприятия. Пострадавших не было.

Примерно в 14:30 российские войска нанесли повторный удар по другой АЗС. Ранение получила 41-летняя женщина, находившаяся в собственном автомобиле на территории заправки. Также острую реакцию на стресс получил 34-летний работник АЗС.

При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений.

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