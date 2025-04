SpaceX вывела на орбиту 52 интернет-спутника Starlink

Детали

Пуск Falcon 9 с группой спутников произошел в 18:56 субботы по местному времени (1:56 воскресенья по киевскому времени) на мысе Канаверал во Флориде. Первая ступень ракеты-носителя успешно приземлилась на платформу в океане.

"Спутники выведены на низкую околоземную орбиту", - сообщила SpaceX.

Это 28-й вывод на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX состоит уже из 1675 космических аппаратов. Предыдущий запуск партии из 60 спутников состоялся 9 мая.

Falcon 9's first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship! pic.twitter.com/7QzVxkCuI4

- SpaceX (@SpaceX) May 15, 2021

Дополнение

В декабре 2020 года SpaceX выиграла субсидии от властей США в размере 885,5 млн евро для обеспечения спутниковым интернетом жителей отдаленных и сельских районов в рамках проекта Starlink. Компания будет получать средства в течение десяти лет. Кроме этого, власти Соединенных Штатов выделят SpaceX дополнительную сумму на оказание услуг в 35 штатах страны на развертывание интернета в 642 925 точках.

Deployment of 52 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/QqPbBl9gBz

- SpaceX (@SpaceX) May 16, 2021