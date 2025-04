SpaceX вивела на орбіту 52 інтернет-супутника Starlink

Деталі

Пуск Falcon 9 з групою супутників відбувся о 18:56 суботи за місцевим часом (1:56 неділі за київським часом) на мисі Канаверал у Флориді. Перший ступінь ракети-носія успішно приземлилася на платформу в океані.

"Супутники виведені на низьку навколоземну орбіту", - повідомила SpaceX.

Це 28-й вивід на орбіту групи інтернет-супутників починаючи з травня 2019 року в рамках проекту Starlink. Орбітальне угруповання SpaceX складається вже з 1675 космічних апаратів. Попередній запуск партії з 60 супутників відбувся 9 травня.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship! pic.twitter.com/7QzVxkCuI4

— SpaceX (@SpaceX) May 15, 2021

Доповнення

У грудні 2020 року SpaceX виграла субсидії від влади США в розмірі 885,5 млн євро для забезпечення супутниковим інтернетом жителів віддалених і сільських районів в рамках проекту Starlink. Компанія буде отримувати кошти протягом десяти років. Крім цього, влада Сполучених Штатів виділить SpaceX додаткову суму на надання послуг в 35 штатах країни на розгортання інтернету в 642 925 точках.

Deployment of 52 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/QqPbBl9gBz

— SpaceX (@SpaceX) May 16, 2021