Сотни патронов и 5 кг ртути изъяли из квартиры во Львове
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 11 апреля. УНН. Во Львове полиция обнаружила в одной из квартир многоэтажного дома емкость с ртутью весом около 5 кг и 400 патронов калибра 5.6мм. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, предает УНН.
10 апреля в квартире по вул.Драгана в г.Львов, работники полиции обнаружили емкость с ртутью весом около 5 кг и 400 патронов к мелкокалиберного оружия.
Следственной группой и работниками ГСЧС ртуть и патроны с места происшествия изъяты. По данному факту проводятся следственные действия. Происхождение патронов современного образца и ртути — выясняют правоохранители.
Напомним, 28 марта в Запорожье мать накормила дитейборщем с ртутью.