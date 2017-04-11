Сотни патронов и 5 кг ртути изъяли из квартиры во Львове

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 71918 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 109770 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 167812 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123244 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120785 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114700 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105723 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107354 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103804 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 158614 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сотни патронов и 5 кг ртути изъяли из квартиры во Львове

Сотни патронов и 5 кг ртути изъяли из квартиры во Львове

Киев  •  УНН

 • 7334 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 11 апреля. УНН. Во Львове полиция обнаружила в одной из квартир многоэтажного дома емкость с ртутью весом около 5 кг и 400 патронов калибра 5.6мм. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, предает УНН.

10 апреля в квартире по вул.Драгана в г.Львов, работники полиции обнаружили емкость с ртутью весом около 5 кг и 400 патронов к мелкокалиберного оружия.

Следственной группой и работниками ГСЧС ртуть и патроны с места происшествия изъяты. По данному факту проводятся следственные действия. Происхождение патронов современного образца и ртути — выясняют правоохранители.

Напомним, 28 марта в Запорожье мать накормила дитейборщем с ртутью.

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