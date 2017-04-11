Сотни патронов и 5 кг ртути изъяли из квартиры во Львове

10 апреля в квартире по вул.Драгана в г.Львов, работники полиции обнаружили емкость с ртутью весом около 5 кг и 400 патронов к мелкокалиберного оружия.

Следственной группой и работниками ГСЧС ртуть и патроны с места происшествия изъяты. По данному факту проводятся следственные действия. Происхождение патронов современного образца и ртути — выясняют правоохранители.

Напомним, 28 марта в Запорожье мать накормила дитейборщем с ртутью.