Сотні набоїв та 5 кг ртуті вилучили з квартири у Львові
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Львові поліція виявила в одній з квартир багатоповерхового будинку ємність із ртуттю вагою близько 5 кг та 400 патронів калібру 5.6мм. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, предає УНН.
10 квітня в квартирі по вул.Драгана у м.Львів, працівники поліції виявили ємність із ртуттю вагою близько 5 кг та 400 набоїв до дрібнокаліберної зброї.
Слідчою групою і працівниками ДСНС ртуть і набої з місця події вилучені. По даному факту проводяться слідчі дії. Походження набоїв сучасного взірця і ртуті — з‘ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, 28 березня у Запоріжжі мати нагодувала дітейборщем із ртуттю.