Сотні набоїв та 5 кг ртуті вилучили з квартири у Львові

10 квітня в квартирі по вул.Драгана у м.Львів, працівники поліції виявили ємність із ртуттю вагою близько 5 кг та 400 набоїв до дрібнокаліберної зброї.

Слідчою групою і працівниками ДСНС ртуть і набої з місця події вилучені. По даному факту проводяться слідчі дії. Походження набоїв сучасного взірця і ртуті — з‘ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, 28 березня у Запоріжжі мати нагодувала дітейборщем із ртуттю.