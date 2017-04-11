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Сотні набоїв та 5 кг ртуті вилучили з квартири у Львові

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Львові поліція виявила в одній з квартир багатоповерхового будинку ємність із ртуттю вагою близько 5 кг та 400 патронів калібру 5.6мм. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, предає УНН.

10 квітня в квартирі по вул.Драгана у м.Львів, працівники поліції виявили ємність із ртуттю вагою близько 5 кг та 400 набоїв до дрібнокаліберної зброї.

Слідчою групою і працівниками ДСНС ртуть і набої з місця події вилучені. По даному факту проводяться слідчі дії. Походження набоїв сучасного взірця і ртуті — з‘ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, 28 березня у Запоріжжі мати нагодувала дітейборщем із ртуттю.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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