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Сон во время войны: в Минздраве объяснили можно ли спать "наперед" и что делать с "сонным долгом"

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 мая. УНН. Минздрав совместно с экспертами различных отраслей объяснил, как работает организм, в частности в условиях войны, почему нельзя подпитывать "культуру бодрствования", и о стратегии сна "с запасом", передает УНН.

Детали

Война делает невозможным соблюдение привычных правил сна. Недооценка проблемы, незнание и растерянность по этому вопросу способствуют тому, что люди “отпускают” ситуацию или спасаются вспомогательными препаратами без назначения, отмечает Минздрав в брошюре.

Парадокс заключается в том, что военные нуждаются в сне не меньше, а иногда и больше, чем среднестатистический взрослый человек в мирных условиях. Вместо этого — испытывают его дефицит. Проблема часто не воспринимается серьезно, в военной среде в частности, и это очень опасная тенденция, которая только подпитывает “культуру бодрствования”. Главная опасность “культуры бодрствования” во время службы заключается в фактическом снижении боеспособности — физиологических и психологических качеств, необходимых для успешного ведения боевых действий и задач, которые их поддерживают, говорится в брошюре.

Длительный дефицит сна вызывает выраженное негативное влияние на здоровье, что может иметь последствия даже после окончания службы. 

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Война — это не норма. И, соответственно, все, что там происходит, не может нормализоваться. Поэтому советы, которые актуальны для военных, не должны быть перенесены на гражданскую жизнь и восприниматься как “норма”.

Длительное бодрствование и “сонный долг”  может иметь проявления снижения ключевых параметров, это концентрации внимания, фокуса, памяти, скорости реакции на раздражитель. Все это повышает опасность для жизни. Меняется ощущение мотивированности, может появляться раздражительность, ощущение физической слабости, тремор конечностей (что может влиять на прицельность стрельбы); повышается общее количество ошибок при физической и интеллектуальной деятельности, отмечает Минздрав.

Существует обоснованное сравнение, что депривация (сутки и более без сна) имеет эффекты, похожие на алкогольную интоксикацию. Это точно не улучшает эффективность боевой работы и подвергает всех дополнительным рискам.

Разовая депривация сна (24 и более часов без сна) дает все вышеупомянутые негативные проявления в более ярком виде. Длительный недостаточный сон (когда до нормы не хватает по несколько часов каждую ночь в течение недель) может приводить к более медленному снижению указанных показателей, что может ввести в заблуждение, и человек может потерять понимание, что же собственно для него является нормальным состоянием и с чем сравнивать. Соответственно миф о потребности во сне как признаке слабости нужно искоренять, подчеркивают специалисты.

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Необходимо стараться находить возможность в течение суток получить три типа световых сигналов в следующем порядке: яркий холодный свет (условно дневной), тусклый теплый свет как при заходе солнца (условные сумерки), отсутствие освещения (механическое закрывание век тканью и т.д.).

Стараться спать при первой возможности, если это позволяют условия безопасности. Особенно в периоды подготовки к определенным операциям, в течение реализации которых будет потребность быть бодрыми дольше.

“Банкирование сна” (попытки поспать немного “с запасом”) — это не рекомендуемая стратегия для мирной жизни, однако является способом снижения вреда во время войны. Полифазный сон (разбитые в течение суток 7-9 часов суммарного сна). Национальный фонд по здоровью сна (National Sleep Foundation, NSF) не рекомендует внедрять полифазный сон в стиль жизни. Однако такой подход может быть временным способом получить достаточное количество часов сна в течение суток без возможности спать одним ночным блоком, пишет Минздрав.

Со сном во время военной службы есть такой сложный момент, как четкий режим без учета хронотипа (индивидуальных
особенностей человека, влияющих на его активность в течение суток). 

Большинство людей принадлежит к различным оттенкам промежуточного хронотипа, поэтому такая внешняя дисциплина может иметь положительный эффект для многих. Однако представители крайних хронотипов (условные “жаворонки” и “совы”) могут иметь дополнительные проблемы с самочувствием. Например, когда человека с радикальным ранним хронотипом ставят на ночное дежурство.

К счастью, людей с крайними хронотипами меньше. Однако не стоит забывать и об их здоровье и самочувствии, добавляет Минздрав.

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